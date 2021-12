Usa, la Commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio chiede di incriminare l’ex capo staff di Trump: “Si è rifiutato di testimoniare” (Di martedì 14 dicembre 2021) La Commissione della Camera dei Rappresentanti di Washington che indaga sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha chiesto l’incriminazione per Mark Meadows. l’ex capo dello staff della Casa Bianca sotto la presidenza Trump è accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare sulla rivolta del 6 gennaio, dando così prova di “intenzionale inadempienza”, come dichiarato dal presidente di Commissione, Bennie Thompson. Così il comitato ristretto ha accolto il contenuto del rapporto del Congresso su Meadows all’unanimità, rinviando la questione al voto, atteso per oggi, della Camera dei Rappresentanti al completo. La posizione del capo dello staff dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Ladella Camera dei Rappresentanti di Washington che indaga sull’attacco aldel 6 gennaio 2021 ha chiesto l’incriminazione per Mark Meadows.dellodella Casa Bianca sotto la presidenzaè accusato di oltraggio al Congresso per essersidisulla rivolta del 6 gennaio, dando così prova di “intenzionale inadempienza”, come dichiarato dal presidente di, Bennie Thompson. Così il comitato ristretto ha accolto il contenuto del rapporto del Congresso su Meadows all’unanimità, rinviando la questione al voto, atteso per oggi, della Camera dei Rappresentanti al completo. La posizione deldellodel...

Advertising

shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Usa, la Commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio chiede di incriminare l’ex capo staff di Trump: “Si è rifi… - fattoquotidiano : Usa, la Commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio chiede di incriminare l’ex capo staff di Trump: “Si è r… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Assalto Congresso Usa, commissione: formalizzare accuse per ex capo staff Casa Bianca #assaltoalcongresso https://t.c… - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Assalto Congresso Usa, commissione: formalizzare accuse per ex capo staff Casa Bianca #assaltoalcongresso https://t.c… - MediasetTgcom24 : Assalto Congresso Usa, commissione: formalizzare accuse per ex capo staff Casa Bianca #assaltoalcongresso… -