Uomini e Donne, Ramona Amodeo ha il Covid: disperata, è incinta (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo è in attesa del terzo figlio e ha rivelato ai follower di essere rimasta contagiata Era ottobre quando Ramona Amodeo aveva annunciato con gioia di essere incinta per la terza volta dopo le prime due bambine, Annachiara di e Olimpia di un anno. Ora è in arrivo il momendo del primo maschio. Romona Amodeo (foto Facebook)Poco fa ha però notato che tra tosse e altri sintomi di non stare molto bene e così si è sottoposta al tampone che ha dato l’esito che non nessuno avrebbe augurato: positiva al Covid. Ovviamente tutta la famiglia si dovrà sottoporre al tampone e al momento per fortuna la primogenita è risultata positiva. Appena ha dato la notizia sono stati tantissimi i fan che ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex tronista diè in attesa del terzo figlio e ha rivelato ai follower di essere rimasta contagiata Era ottobre quandoaveva annunciato con gioia di essereper la terza volta dopo le prime due bambine, Annachiara di e Olimpia di un anno. Ora è in arrivo il momendo del primo maschio. Romona(foto Facebook)Poco fa ha però notato che tra tosse e altri sintomi di non stare molto bene e così si è sottoposta al tampone che ha dato l’esito che non nessuno avrebbe augurato: positiva al. Ovviamente tutta la famiglia si dovrà sottoporre al tampone e al momento per fortuna la primogenita è risultata positiva. Appena ha dato la notizia sono stati tantissimi i fan che ...

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - MinisteroDifesa : #14dicembre Il Ministro @guerini_lorenzo, al Policlinico Gemelli #Roma per ringraziare in occasione delle festività… - Alessan47944606 : RT @Cassand74387682: “Un tempo gli uomini erano esseri perfetti,nn mancavano d nulla e nn v’era la distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus,… - LioneLeonardo : @JuventusFCWomen @juventusfc @barbarabonansea Ma le calciatrici donne possono giocare al posto degli uomini in prim… -