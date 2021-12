Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/12/21 (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato tutto bellissimo sul finale della puntata di oggi di Uomini e Donne, lei è uscita a testa alta, ha sbattuto in faccia a quei quattro pizzettati della Combriccola tutta la sua superiorità ed il suo guardarli dall’alto verso il basso (e non sono per evidenti ragioni anatomiche), si è portata a casa un uomo educato, a modo, che la guarda con gli occhi a cuore e dà la sensazione di trattarla come un oggetto prezioso, insomma, tutto bello, tutto toccante, ma Isabella Ricci se ne è andata. Dopo Marcello Messina cade l’ultimo baluardo della Resistenza e noi siamo così disperati da dover riporre le nostre speranze di opposizione al sistema in Diego Tavani che, oltre ad aver fatto le stesse scuole di Luca Salatino, che a sua volta ha fatto le stesse scuole di Emanuele Trimarchi, che a sua volta ha fatto le stesse scuole di Er Patata, ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato tutto bellissimo sul finale delladi oggi di, lei è uscita a testa alta, ha sbattuto in faccia a quei quattro pizzettati della Combriccola tutta la sua superiorità ed il suo guardarli dall’alto verso il basso (e non sono per evidenti ragioni anatomiche), si è portata a casa un uomo educato, a modo, che la guarda con gli occhi a cuore e dà la sensazione di trattarla come un oggetto prezioso, insomma, tutto bello, tutto toccante, ma Isabella Ricci se ne è andata. Dopo Marcello Messina cade l’ultimo baluardo della Resistenza e noi siamo così disperati da dover riporre le nostre speranze di opposizione al sistema in Diego Tavani che, oltre ad aver fatto le stesse scuole di Luca Salatino, che a sua volta ha fatto le stesse scuole di Emanuele Trimarchi, che a sua volta ha fatto le stesse scuole di Er Patata, ...

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - MinisteroDifesa : #14dicembre Il Ministro @guerini_lorenzo, al Policlinico Gemelli #Roma per ringraziare in occasione delle festività… - Alessan47944606 : RT @Cassand74387682: “Un tempo gli uomini erano esseri perfetti,nn mancavano d nulla e nn v’era la distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus,… - LioneLeonardo : @JuventusFCWomen @juventusfc @barbarabonansea Ma le calciatrici donne possono giocare al posto degli uomini in prim… -