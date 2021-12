Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre: (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi, 14 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show che vede protagonisti dame e cavalieri ma anche tronisti e corteggiatrici. Uno dei personaggi più amati dal pubblico è Biagio Di Maro, che è davvero molto contestato dal pubblico che, però, lo ama anche molto. Dopo lo stop del weekend, ieri Uomini e Donne è tornato in onda e, come sempre, non sono mancate le emozioni. Al centro dello studio ci sono state Ida Platano, che ha avuto un nuovo, accesissimo scontro con Diego Tavani, ma anche Andrea Nicole, che ha ricevuto critiche e provocazioni di dubbio giusto da Ciprian. Chi è, invece, che sarà il protagonista di oggi? Sembra che nell’appuntamento odierno si parlerà molto di Biagio Di Maro, che viste le polemiche scatenate dalle sue frequentazioni e dal suo modo di fare ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi, 14, andrà in onda una nuova puntata di, il dating show che vede protagonisti dame e cavalieri ma anche tronisti e corteggiatrici. Uno dei personaggi più amati dal pubblico è Biagio Di Maro, che è davvero molto contestato dal pubblico che, però, lo ama anche molto. Dopo lo stop del weekend, ieriè tornato in onda e, come sempre, non sono mancate le emozioni. Al centro dello studio ci sono state Ida Platano, che ha avuto un nuovo, accesissimo scontro con Diego Tavani, ma anche Andrea Nicole, che ha ricevuto critiche e provocazioni di dubbio giusto da Ciprian. Chi è, invece, che sarà il protagonista di oggi? Sembra che nell’appuntamento odierno si parlerà molto di Biagio Di Maro, che viste le polemiche scatenate dalle sue frequentazioni e dal suo modo di fare ...

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - Avvenire_Nei : Ma le donne amano davvero gli uomini? La riflessione di Mariolina Ceriotti Migliarese, medico, neuropsichiatra infa… - Rosyfree74 : RT @universumvici: Per capire cosa sia yankeelandia si deve guardare a come è nata: massacrando i nativi e ficcandoli nelle riserve dove o… - morsisulcuore : RT @evphriast: soluzione: treni solo per donne gli uomini stanno sui binari -