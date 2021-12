Unieuro | arriva il Sottocosto di Natale | le migliori occasioni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo le grandi offerte dek Black Friday,torna con ildi: lenella catena di elettrodomestici. Offerte incredibili per la catena (Via Screenshot)Conalle porte è tempo di regali, con sempre più italiani indirizzati verso un regalo hi-tech. Ancora una volta a dare una mano ai consumatori ci ha pensatoche ha lanciato la settimana delnatalizio, con tantissime offerte valide fino al prossimo 21 dicembre. Prodotti a prezzo stracciato, con i clienti che dovranno affrettarsi per riuscire a sfruttare le offerte. Inoltre quella della catena di elettrodomestici è una vera e propria campagna a sorpresa, dopo il successo del Black Friday. Andiamo quindi a vedere tutte le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unieuro arriva

Everyeye Tech

26,99 - compra su amazon 26,99 - compra suMarvel's Spider - Man Miles Morales È il ...su mediaworld Death Stranding Director's Cut Dal leggendario creatore di giochi Hideo Kojimaun'...In questo modo, però, non, sia che stia in panchina, sia che giochi 16' da "lasciapassare" come nel primo tempo. La si giri come si vuole, ma un atleta che nel contesto di questanon ...Unieuro ha lanciato un'offerta relativa a un notebook da gaming che dispone di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Il prezzo? Inferiore ai 1000 euro.Anche Expert lancia la sfida a Mediaworld ed Unieuro, e lancia in giornata odierna il Sottocosto di Natale attivo fino al 22 Dicembre.