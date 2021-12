Una vita anticipazioni: Liberto vuole dire tutto a Felipe, lo farà? (Di martedì 14 dicembre 2021) Genoveva non può tenere tutto sotto controllo e molto presto se ne renderà conto. Ad esempio non ha potuto impedire che Casilda chiedesse a Felipe se ricorda o meno Marcia. La domestica era molto amica della brasiliana e stenta a credere al fatto che l’avvocato non si ricordi più di lei. Felipe però non sembra davvero ricordare nulla della donna che ha amato, sarà vero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 dicembre 2021. La soap di Canale 5, che non si fermerà per le feste, ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 con la prima parte dell’episodio 1289 di Acacias 38. E noi come sempre siamo pronti per raccontarvi, nelle nostre anticipazioni, tutto quello che sta per succedere. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Genoveva non può teneresotto controllo e molto presto se ne renderà conto. Ad esempio non ha potuto impeche Casilda chiedesse ase ricorda o meno Marcia. La domestica era molto amica della brasiliana e stenta a credere al fatto che l’avvocato non si ricordi più di lei.però non sembra davvero ricordare nulla della donna che ha amato, sarà vero? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 dicembre 2021. La soap di Canale 5, che non si fermerà per le feste, ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 con la prima parte dell’episodio 1289 di Acacias 38. E noi come sempre siamo pronti per raccontarvi, nelle nostrequello che sta per succedere. ...

