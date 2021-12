Una Vita, anticipazioni 15 dicembre: Casilda non riesce a far ricordare Marcia a Felipe (Di martedì 14 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 15 dicembre: ecco cos’altro accadrà ai protagonisti della telenovela? L’appuntamento di domani sarà abbastanza ricco di avvenimenti. Vogliamo scoprire quali? Una Vita, anticipazioni 15 dicembre: Casilda tenta di far rammentare Marcia a Felipe, ma fallisce Casilda ha chiesto a Felipe se si ricordi di Marcia, ma nonostante i tentativi della domestica di fargli ricordare l’amata ex fidanzata scomparsa, non ci sarà niente da fare. Liberto chiede a Susana di fare pressioni su Genoveva perché cambi atteggiamento con Felipe, ma … Liberto non riesce più a sopportare come Genoveva si comporta con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021) Una15: ecco cos’altro accadrà ai protagonisti della telenovela? L’appuntamento di domani sarà abbastanza ricco di avvenimenti. Vogliamo scoprire quali? Una15tenta di far rammentare, ma fallisceha chiesto ase si ricordi di, ma nonostante i tentativi della domestica di farglil’amata ex fidanzata scomparsa, non ci sarà niente da fare. Liberto chiede a Susana di fare pressioni su Genoveva perché cambi atteggiamento con, ma … Liberto nonpiù a sopportare come Genoveva si comporta con ...

