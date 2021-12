Una vita, anticipazioni 14 dicembre: Susana in lacrime (Di martedì 14 dicembre 2021) Felicia non sarà più disposta a sopportare i commenti velenosi di Susana e così, nella puntata Una vita oggi, martedì 14 dicembre 2021, passerà al contrattacco e nel corso di una furibonda lite, la ridurrà in lacrime. Nel frattempo, Santiago si introdurrà in casa dei Dominguez che è rimasta vuota dopo la loro partenza. Intanto, Rosina dirà a Genoveva di dire la sua verità a Felipe, ma Casilda incontrerà per caso l'avvocato e l'anticiperà chiedendogli di Marcia. Una vita, trama 14 dicembre: Felicia riduce in lacrime Susana Susana nonostante Felicia l'abbia già rimessa al suo posto in una precedente occasione, la provocherà nuovamente rivolgendole commenti alquanto velenosi. La Pasamar che non avrà nessuna intenzione di sopportare gli ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Felicia non sarà più disposta a sopportare i commenti velenosi die così, nella puntata Unaoggi, martedì 142021, passerà al contrattacco e nel corso di una furibonda lite, la ridurrà in. Nel frattempo, Santiago si introdurrà in casa dei Dominguez che è rimasta vuota dopo la loro partenza. Intanto, Rosina dirà a Genoveva di dire la sua verità a Felipe, ma Casilda incontrerà per caso l'avvocato e l'anticiperà chiedendogli di Marcia. Una, trama 14: Felicia riduce innonostante Felicia l'abbia già rimessa al suo posto in una precedente occasione, la provocherà nuovamente rivolgendole commenti alquanto velenosi. La Pasamar che non avrà nessuna intenzione di sopportare gli ...

