Una senatrice No vax rumena ha sequestrato i giornalisti del Tg1 (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Lucia Goracci e una troupe Rai, come mostrano le immagini mandate in onda dal Tg1, sono stati sequestrati in Romania dopo un'intervista alla senatrice romena No vax, Diana Iovanovici ?o?oac?. Il tutto è stato raccontato in un servizio andato in onda nell'edizione principale del telegiornale. La senatrice, in seguito alle domande riguardo alla gestione della pandemia nel paese – uno dei paesi con più contagi in Europa – e le condizioni degli ospedali, ha bloccato la giornalista, il cameraman Miki Stojicic e la troupe nel suo ufficio. Poi ha chiamato la polizia. "Avevamo concordato l'intervista – ha detto Lucia Goracci a La Stampa – ma quando l'abbiamo incalzata ha iniziato a accusarci di essere una tv di stato, di parteggiare per il governo. 'Io invece sto con Dio e la religione', ci ha detto. Poi ci ha mostrato la porta per ...

lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - ilfoglio_it : A fare domande ai No vax si corre il rischio di essere sequestrati. Ecco cosa è successo alla troupe della Rai che… - dtella65 : RT @Tg1Rai: In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Luci… -