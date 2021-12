Una Mustang Shelby GT350R va all'asta per 3,5 milioni di dollari (Di martedì 14 dicembre 2021) La Mustang Shelby GT350R è una leggenda dell'automobilismo americano ed è la più importante al mondo dal punto di vista storico, perché si tratta del primo prototipo da cui è poi discesa tutta la genia delle Shelby. Dopo essere passate tra le mani del mitico Carroll, infatti, le Mustang si trasformavano da sportive per tutti i giorni a veri cavalli di razza ad alte prestazioni. E questa Mustang Shelby GT350R è proprio quella da cui tutto è partito. Il suo soprannome è «Flying Mustang» e tra i collaudatori che l'hanno sviluppata c'è anche il leggendario Ken Miles, a cui Ford deve una buona parte della vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Si tratta di un esemplare unico, che tornerà in vendita da Mecum Auctions il prossimo 6 gennaio al ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Laè una leggenda dell'automobilismo americano ed è la più importante al mondo dal punto di vista storico, perché si tratta del primo prototipo da cui è poi discesa tutta la genia delle. Dopo essere passate tra le mani del mitico Carroll, infatti, lesi trasformavano da sportive per tutti i giorni a veri cavalli di razza ad alte prestazioni. E questaè proprio quella da cui tutto è partito. Il suo soprannome è «Flying» e tra i collaudatori che l'hanno sviluppata c'è anche il leggendario Ken Miles, a cui Ford deve una buona parte della vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Si tratta di un esemplare unico, che tornerà in vendita da Mecum Auctions il prossimo 6 gennaio al ...

