Una cena finita in rapina: condanna mite per il presunto autore (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stata celebrata dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, l’udienza conclusiva del procedimento a carico di Romualdo Del Mauro, di Montesarchio, di 27 anni, imputato dei reati di violazione di domicilio, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate nei confronti di una coppia di coniugi di Montesarchio, difeso di fiducia dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato in arrestato dai Carabinieri di Montesarchio nella presunta flagranza del reato di tentata rapina, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso e, all’esito dell’udienza di convalida, beneficiò degli arresti domiciliari. Precedentemente, nel mese di febbraio, il Del Mauro era stato sottoposto a fermo, da parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stata celebrata dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, l’udienza conclusiva del procedimento a carico di Romualdo Del Mauro, di Montesarchio, di 27 anni, imputato dei reati di violazione di domicilio, tentataaggravata e lesioni aggravate nei confronti di una coppia di coniugi di Montesarchio, difeso di fiducia dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato in arrestato dai Carabinieri di Montesarchio nella presunta flagranza del reato di tentata, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso e, all’esito dell’udienza di convalida, beneficiò degli arresti domiciliari. Precedentemente, nel mese di febbraio, il Del Mauro era stato sottoposto a fermo, da parte dei ...

