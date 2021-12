UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di venerdì 17 dicembre 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.840 di UPAS, in onda su Rai 317alle ore 20:45 Un sincero e accorato confronto con Ornella spingerà Clara a riflettere sui suoi sentimenti per Patrizio e a prendere una sofferta decisione. Mentre Rossella cerca di convincere Michele ad accettare l’offerta di lavoro a Milano, anche lei riceverà un piacevole invito. Continua la strategia di Vittorio per spingere Speranza a innamorarsi di Samuel, ma la ragazza appare sempre più interdetta dal suo strano comportamento. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.