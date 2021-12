UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di mercoledì 15 dicembre 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tramedell'episodio numero 5.838 di UPAS, in onda su Rai 315alle ore 20:45 Patrizio è sempre più deciso ad andare a vivere con Clara e Federico, ma i contrasti tra lui e i genitori accendono le insicurezze della ragazza. Le cose sembrano mettersi meglio per Chiara che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nunzio, intanto, prende una decisione che Franco non si aspettava. *Foto di Giuseppe D'Anna