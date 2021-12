UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di martedì 14 dicembre 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.837 di UPAS, in onda su Rai 314alle ore 20:45 Proprio quando Chiara deciderà di ascoltare i consigli di Franco e Nunzio, un evento imprevisto la metterà di nuovo in crisi. Esasperato dall’ennesima ingerenza di Alberto, Patrizio rivelerà al padre i propri progetti per l’immediato futuro ma lui non la prenderà bene. Nonostante Samuel sia scettico, Vittorio porterà avanti il suo piano con Speranza. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.