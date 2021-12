UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di giovedì 16 dicembre 2021

Leggi su sbircialanotizia

Trame dell'episodio numero 5.839 di UPAS, in onda su Rai 3 16 alle ore 20:45 Dopo aver litigato con Alberto riguardo alla decisione di andare a vivere con Patrizio, Clara si ritrova ad avere un confronto con Ornella che sembra metterla in seria difficoltà. Michele sembra intenzionato a rifiutare il lavoro a Milano, ma Rossella intuisce che dietro questa scelta potrebbe esserci lei. La strategia di Vittorio di essere appiccicoso con Speranza per allontanarla entra nel vivo.