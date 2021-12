Un Posto al Sole, anticipazioni 15 dicembre: Nunzio sorprende Franco (Di martedì 14 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di mercoledì 15 dicembre: Nunzio prende una decisione inaspettata che sorprende Franco. Nunzio e Franco discutono a tavola (via screenshot)Alla Terrazza la situazione è molto tesa. Franco ha scoperto da Nunzio che Chiara è direttamente coinvolta nella morte di suo padre. La sera dell’incidente, infatti, si trovava lei alla guida ed una sua distrazione causata dal cellulare ha causato il terribile lutto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Rossella ha saputo che Michele dovrà trasferirsi molto probabilmente a Milano per lavoro e l’atmosfera in casa è tornata a farsi tesa. La figlia non riesce a perdonare sua ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 dicembre 2021) Unaldella puntata di mercoledì 15prende una decisione inaspettata chediscutono a tavola (via screenshot)Alla Terrazza la situazione è molto tesa.ha scoperto dache Chiara è direttamente coinvolta nella morte di suo padre. La sera dell’incidente, infatti, si trovava lei alla guida ed una sua distrazione causata dal cellulare ha causato il terribile lutto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Rossella ha saputo che Michele dovrà trasferirsi molto probabilmente a Milano per lavoro e l’atmosfera in casa è tornata a farsi tesa. La figlia non riesce a perdonare sua ...

