Un posto al sole, anticipazioni 14 dicembre: un evento inatteso (Di martedì 14 dicembre 2021) Un evento inatteso destabilizzerà nuovamente la vita di Chiara Petrone, come segnalano le anticipazioni di oggi, martedì 14 dicembre. La giovane ha avuto un gravissimo incidente d'auto, mentre tornava da un evento di beneficenza in compagnia di suo padre, che, purtroppo, ha perso la vita. Chiara era alla guida e ha perso il controllo dell'auto distraendosi con il cellulare, ma ha dichiarato alla polizia che stesse guidando Petrone e ha continuato a tenere per sé quel terribile segreto. La ragazza, accudita da Nunzio e dalla sua famiglia alla Terrazza, alla fine non ha resistito ai sensi di colpa e ha deciso di rivelare al figlio di Franco tutta la verità. Nunzio, pur rimanendo scioccato dalla dolorosa confessione di Chiara, le ha consigliato di non costituirsi in quanto si è trattato di una tragica ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Undestabilizzerà nuovamente la vita di Chiara Petrone, come segnalano ledi oggi, martedì 14. La giovane ha avuto un gravissimo incidente d'auto, mentre tornava da undi beneficenza in compagnia di suo padre, che, purtroppo, ha perso la vita. Chiara era alla guida e ha perso il controllo dell'auto distraendosi con il cellulare, ma ha dichiarato alla polizia che stesse guidando Petrone e ha continuato a tenere per sé quel terribile segreto. La ragazza, accudita da Nunzio e dalla sua famiglia alla Terrazza, alla fine non ha resistito ai sensi di colpa e ha deciso di rivelare al figlio di Franco tutta la verità. Nunzio, pur rimanendo scioccato dalla dolorosa confessione di Chiara, le ha consigliato di non costituirsi in quanto si è trattato di una tragica ...

