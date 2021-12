ULTIM’ORA | La AEW potrebbe sparire da Sky il 31 dicembre

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 dicembre 2021) Fulmine a ciel sereno per gli appassionati di wrestling italiani. Come confermato dal telecronista di Sky Salvatore Torrisi sulla sua pagina Facebook, la AEW e Skyro separarsi a fine mese. Il contratto in essere, infatti, è in scadenza a fine mese e ad oggi non ci sarebbero ancora novità su un possibile rinnovo. Si chiude il 31Una vera disdetta per i fan italiani della All Elite Wrestling, che in questi mesi si sono appassionati alle vicende dei talenti di Dynamite e Rampage: “Non ho notizie sul rinnovo della AEW con Sky ragazzi. Ho ridotto la mia presenza sulla pagina e non rispondo alle vostre domande semplicemente perché al momento non ho risposte. Ad oggi si chiude il 31. Se e quando mi verranno comunicate novità, ve le riferirò appena sarò autorizzato a farlo. Per ora godiamoci queste ...