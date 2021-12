Ultime Notizie Roma del 14-12-2021 ore 19:10 (Di martedì 14 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione microfono Giuliano Ferrigno in apertura parliamo ancora del vaccino Comidel obbligo per le forze dell’ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprendo il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembre 2021 si legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia locale penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione microfono Giuliano Ferrigno in apertura parliamo ancora del vaccino Comidel obbligo per le forze dell’ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprendo il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembresi legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia locale penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?oggi in Italia 20.677 nuovi casi e 120 vittime. Tasso di positività al 2,66%… - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - RitaC70 : Napoli, incendio in una rosticceria: intervengono i Vigili del Fuoco - leonzan75 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie:?oggi in Italia 20.677 nuovi casi e 120 vittime. Tasso di positività al 2,66% - CorriereCitta : Tragedia sui binari della Roma-Napoli (via Formia): investita una persona, treni in tilt -