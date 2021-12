Ultime Notizie Roma del 14-12-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio covid verso l’ok del governo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo proroga di tre mesi per traghettare l’Italia fuori dalla stagione più bel Consiglio dei Ministri potrebbe tenersi nelle prossime ore di Stati Uniti consigliano di non andare in Italia al livello d’allarme dicono sarebbe molto alta il centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie aggiunto l’Italia altri due paesi confinanti Mauritius quindi alla categoria A più alto rischio per i viaggi denominata con il numero 4 nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi di viaggio il wc riporta la CNN ha anche aggiunto le gigantesche gelida Groenlandia la minuscola isola tropicale dell’Africa Orientale di Maurizio se la sua categoria livello 4 covid-19 molto alto in genere una ...