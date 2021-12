Udinese, i convocati per la Coppa Italia con il Crotone (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 23 i bianconeri convocati da mister Cioffi per Udinese-Crotone in programma domani, ore 18, alla Dacia Arena. Di seguito la lista. PORTIERI: Silvestri; Padelli; Carnelos. DIFENSORI: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. ATTACCANTI: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 23 i bianconerida mister Cioffi perin programma domani, ore 18, alla Dacia Arena. Di seguito la lista. PORTIERI: Silvestri; Padelli; Carnelos. DIFENSORI: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. ATTACCANTI: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri.

Advertising

GoalItalia : 'Stryger Larsen ha scelto di autogestirsi' ??? Marino fa chiarezza sulle esclusioni del terzino dell'Udinese dai c… - tabellamercatob : Sedicesimi di finale #CoppaItalia ad eliminazione diretta Oggi le prime tre gare, due delle quali vedono impegnate… - zazoomblog : Convocati Udinese le scelte di Cioffi per il Crotone - #Convocati #Udinese #scelte #Cioffi - zazoomblog : Convocati Udinese le scelte di Cioffi per il Crotone - #Convocati #Udinese #scelte #Cioffi - CalcioNews24 : #Udinese, i convocati di Cioffi per il #Crotone ?? -