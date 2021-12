Udinese-Crotone: probabili formazioni e in tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/22, si gioca, martedi 14 dicembre 2021 alle ore 18, presso la Dacia Arena, il match Udinese-Crotone. I friuliani si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Ascoli per 2-1, mentre i calabresi hanno eliminato il Brescia per 3-2. Entrambi vivono un momento particolarmente delicato in campionato avendo cambiato entrambi l’allenatore. Udinese-Crotone: come scenderanno in campo le due squadre? Cioffi ha in mente qualche cambio soprattutto nel tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Pussetto, Forestieri e Nestorowski. In difesa, davanti a Padelli, giocheranno Perez, Samir e De Maio. A centrocampo, spazio a Soppy, Jajalo, Makengo e Udogie. Modesto, invece, non dovrebbe stravolgere più di tanto l’undici titolare: Festa in porta, Nedelcearu, Canestrelli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/22, si gioca, martedi 14 dicembre 2021 alle ore 18, presso la Dacia Arena, il match. I friuliani si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Ascoli per 2-1, mentre i calabresi hanno eliminato il Brescia per 3-2. Entrambi vivono un momento particolarmente delicato in campionato avendo cambiato entrambi l’allenatore.: come scenderanno in campo le due squadre? Cioffi ha in mente qualche cambio soprattutto nel tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Pussetto, Forestieri e Nestorowski. In difesa, davanti a Padelli, giocheranno Perez, Samir e De Maio. A centrocampo, spazio a Soppy, Jajalo, Makengo e Udogie. Modesto, invece, non dovrebbe stravolgere più di tanto l’undici titolare: Festa in porta, Nedelcearu, Canestrelli, ...

