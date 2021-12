Udinese-Crotone, Coppa Italia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Udinese ospita il Crotone nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Alla Dacia Arena le due formazioni si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale della competizione, dove ad attendere una delle due ci sarà la Lazio. I bianconeri hanno avuto accesso a questo punto del tabellone grazie alla vittoria per 3-1 sull’Ascoli, sigillata anche dalla preziosa doppietta del Tucu Pereyra. I calabresi hanno invece battuto 4-2 il Brescia in un match spettacolare deciso solamente ai calci di rigore. I bianconeri non attraversano un gran momento di forma e gli ultimi risultati negativi sono costati la panchina a mister Gotti, prontamente sostituito da Gabriele Cioffi. Il neo allenatore dei friulani ha bagnato ottimamente il suo esordio andando a pareggiare 1-1 col Milan, dopo aver accarezzato l’idea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ospita ilnel match valido per i sedicesimi di. Alla Dacia Arena le duesi giocheranno l’accesso agli ottavi di finale della competizione, dove ad attendere una delle due ci sarà la Lazio. I bianconeri hanno avuto accesso a questo punto del tabellone grazie alla vittoria per 3-1 sull’Ascoli, sigillata anche dalla preziosa doppietta del Tucu Pereyra. I calabresi hanno invece battuto 4-2 il Brescia in un match spettacolare deciso solamente ai calci di rigore. I bianconeri non attraversano un gran momento di forma e gli ultimi risultati negativi sono costati la panchina a mister Gotti, prontamente sostituito da Gabriele Cioffi. Il neo allenatore dei friulani ha bagnato ottimamente il suo esordio andando a pareggiare 1-1 col Milan, dopo aver accarezzato l’idea ...

