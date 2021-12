Udinese, Beto rivela: “Che emozione giocare contro Ibrahimovic, mi ha detto di continuare così” (Di martedì 14 dicembre 2021) L’attaccante dell’Udinese, Beto, grande rivelazione di questa stagione di Serie A, ha raccontato le sue sensazioni dopo il match contro il Milan ai canali sociali del club friulano: “L’andamento della squadra è un po’ scostante, giochiamo un tempo bene e uno meno bene. contro il Milan però si è vista la voglia di vincere perché sappiamo di essere una squadra forte. contro il Milan ero emozionato perché ho giocato contro Ibrahimovi?, lui mi ha detto “continua così che sei forte” io ho detto “grazie, questo momento è un sogno per me”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) L’attaccante dell’, grandezione di questa stagione di Serie A, ha raccontato le sue sensazioni dopo il matchil Milan ai canali sociali del club friulano: “L’andamento della squadra è un po’ scostante, giochiamo un tempo bene e uno meno bene.il Milan però si è vista la voglia di vincere perché sappiamo di essere una squadra forte.il Milan ero emozionato perché ho giocatoIbrahimovi?, lui mi ha“continuache sei forte” io ho“grazie, questo momento è un sogno per me”. SportFace.

