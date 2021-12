Ucraina chiama, Draghi risponde. Così l’Italia può facilitare il dialogo con Putin (Di martedì 14 dicembre 2021) Stando a quanto riferito da Palazzo Chigi, c’è stato soltanto un tema al centro del colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: la situazione in Ucraina orientale, con l’ammassamento delle truppe russe al confine e il timore delle potenze occidentali di un’invasione nelle prossime settimane. Qualche dettaglio in più sulla conversazione arriva dal profilo Twitter del leader ucraino: “Una conversazione proficua” con al centro “la sicurezza dell’Ucraina”, “i prossimi ulteriori passi sulla de-escalation e la soluzione pacifica nel Donbas”, ha spiegato. “Grato per il fermo sostegno dell’Italia per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, che nei giorni scorsi aveva sentito anche il presidente ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Stando a quanto riferito da Palazzo Chigi, c’è stato soltanto un tema al centro del colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano Marioe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: la situazione inorientale, con l’ammassamento delle truppe russe al confine e il timore delle potenze occidentali di un’invasione nelle prossime settimane. Qualche dettaglio in più sulla conversazione arriva dal profilo Twitter del leader ucraino: “Una conversazione proficua” con al centro “la sicurezza dell’”, “i prossimi ulteriori passi sulla de-escalation e la soluzione pacifica nel Donbas”, ha spiegato. “Grato per il fermo sostegno delper la sovranità e l’integrità territoriale dell’”, ha aggiunto Zelensky, che nei giorni scorsi aveva sentito anche il presidente ...

L'ipocrisia come forma di governo Che torna nella crisi ucraina come un elefante, dimentico del suo coinvolgimento personale non ... per riaprire lo scontro con la Russia (che il capo di stato maggiore Usa Austin chiama ancora "Unione ...

Ucraina, il pericolo è la NATO L'Ucraina doveva rimanere una "zona - cuscinetto" che separasse i rispettivi eserciti e lo stesso ...Putin ha già avvertito Biden e il mondo intero circa l'impossibilità di superare quella che chiama "...

