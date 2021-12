Tunisia: presidente annuncia referendum per votare nuova Costituzione (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato un referendum per votare una nuova Costituzione. Il referendum si terra il 25 luglio 2022. Saied ha anche annunciato l’estensione della sospensione del Parlamento fino alle elezioni legislative, che si terranno il 17 dicembre 2022. Tunisia: presidente annuncia un referendum sulla nuova Costituzione? Il presidente della Tunisia, Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildella, Kais Saied, hato unperuna. Ilsi terra il 25 luglio 2022. Saied ha ancheto l’estensione della sospensione del Parlamento fino alle elezioni legislative, che si terranno il 17 dicembre 2022.unsulla? Ildella

Advertising

Billa42_ : Tunisia: presidente annuncia referendum per votare nuova Costituzione - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato un referendum per votare una nuova Costituzione - ilpost : Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato un referendum per votare una nuova Costituzione - garey_ : In Tunisia ci sono settimane in cui non succede nulla e giorni in cui succede tutto. Ieri è successo tutto. Il pres… - laboescapes : RT @AriannaPoletti: Il presidente Kais Saied ha appena indetto nuove elezioni legislative in Tunisia a dicembre 2022 e un referenum costitu… -