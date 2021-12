Trovati anche gli ultimi due dispersi, padre e figlio (Di martedì 14 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) –Gli ultimi due corpi si trovavano vicino alla macchina, in garage. Prima è stato trovato il padre, Calogero Carmina, di 88 anni e poi il figlio Giuseppe di 59 anni. Adesso il numero delle vittime dell’esplosione di Ravanusa è ufficiale: sono nove le persone morte a causa della deflagrazione che sabato sera ha fatto crollare quattro palazzine nel cuore di Ravanusa, piccolo centro dell’agrigentino. Per tutta la giornata Eliana, la moglie di Giuseppe Carmina, accompagnata dalla sorella del marito, Suor Agata, ha sperato in un miracolo. Che non è arrivato. Nel pomeriggio, il sogno si è infranto con la notizia del ritrovamento dei due corpi. Giuseppe Carmina era papà di due bimbe di 5 e 7 anni. Una coppia molto affiatata che “viveva per quelle due bimbe”, dicono gli amici. Quella sera maledetta, Giuseppe, ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) –Glidue corpi si trovavano vicino alla macchina, in garage. Prima è stato trovato il, Calogero Carmina, di 88 anni e poi ilGiuseppe di 59 anni. Adesso il numero delle vittime dell’esplosione di Ravanusa è ufficiale: sono nove le persone morte a causa della deflagrazione che sabato sera ha fatto crollare quattro palazzine nel cuore di Ravanusa, piccolo centro dell’agrigentino. Per tutta la giornata Eliana, la moglie di Giuseppe Carmina, accompagnata dalla sorella del marito, Suor Agata, ha sperato in un miracolo. Che non è arrivato. Nel pomeriggio, il sogno si è infranto con la notizia del ritrovamento dei due corpi. Giuseppe Carmina era papà di due bimbe di 5 e 7 anni. Una coppia molto affiatata che “viveva per quelle due bimbe”, dicono gli amici. Quella sera maledetta, Giuseppe, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - AnsaSicilia : A Ravanusa trovati gli ultimi due corpi, il dolore del Papa. Si recuperano gli oggetti nelle case, anche alberello… - lifestyleblogit : Trovati anche gli ultimi due dispersi, padre e figlio - - cordella_f : RT @VittorioSgarbi: Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più bana… - telodogratis : Trovati anche gli ultimi due dispersi, padre e figlio -