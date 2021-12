Transizione ecologica, dove e? iniziata e dove no (Di martedì 14 dicembre 2021) In Italia avanza la Transizione energetica: in 15 anni diminuito del 18% il fabbisogno di energia rispetto al picco del 2005 e più che raddoppiati i consumi da fonti rinnovabili (19%), ma se l’industria è avanti, c’è ancora tanto da fare per trasporti e usi residenziali. Questo il dato più significativo del nuovo rapporto di ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – “TEA-Transizione ecologica aperta. dove va l’ambiente italiano?”. I dati elaborati dai ricercatori dimostrano che il nostro Paese, tra presente e passato, e pur se sta attraversando un duro periodo pandemico, è in movimento. È coperto quasi al 40% da foreste, più di due paesi “tradizionalmente” forestali come Germania e Svizzera, entrambi al 31%. Dal secondo dopoguerra ad oggi le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) In Italia avanza laenergetica: in 15 anni diminuito del 18% il fabbisogno di energia rispetto al picco del 2005 e più che raddoppiati i consumi da fonti rinnovabili (19%), ma se l’industria è avanti, c’è ancora tanto da fare per trasporti e usi residenziali. Questo il dato più significativo del nuovo rapporto di ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – “TEA-aperta.va l’ambiente italiano?”. I dati elaborati dai ricercatori dimostrano che il nostro Paese, tra presente e passato, e pur se sta attraversando un duro periodo pandemico, è in movimento. È coperto quasi al 40% da foreste, più di due paesi “tradizionalmente” forestali come Germania e Svizzera, entrambi al 31%. Dal secondo dopoguerra ad oggi le ...

Ultime Notizie dalla rete : Transizione ecologica Terna annuncia investimenti in Valtellina Terna ha comunicato che investirà 240 milioni di euro per lo sviluppo energetico della Valtellina, dopo che il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato l'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione che interesserà otto comuni in provincia di Sondrio. In particolare, è prevista la realizzazione di nuove ...

Transizione ecologica: phase out auto nuove con motore a combustione interna entro il 2035 In occasione della quarta riunione dei Cite , il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ...

Transizione ecologica, automotive: "Senza Lombardia si ferma Paese" il Giornale Transizione ecologica: phase out auto nuove con motore a combustione interna entro il 2035 Mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri il phase out dovrà avvenire entro il 2040. In occasione della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizio ...

Terna, 240 mln per l’elettricità della Valtellina Terna investe 240 mln per lo sviluppo energetico della Valtellina. Il progetto ìinteresserà 8 comuni in provincia di Sondrio.

