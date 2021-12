Tragedia sfiorata durante i festeggiamenti per il matrimonio: per gli sposi un "volo" fuori programma (Di martedì 14 dicembre 2021) I novelli sposi vengono presentati agli invitati su una sorta di altalena che viene innalzata, all'interno di una sala convegni, avvolta dalle fiamme dei fuochi artificiali. Improvvisamente, però, uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) I novellivengono presentati agli invitati su una sorta di altalena che viene innalzata, all'interno di una sala convegni, avvolta dalle fiamme dei fuochi artificiali. Improvvisamente, però, uno ...

Advertising

Affaritaliani : Spara per errore al padre durante battuta di caccia. Tragedia sfiorata a Lecce - antennatre : VEDELAGO | ESPLODE UN SERBATOIO D’ACCIAIO, TRAGEDIA SFIORATA IN UNA FABBRICA - Carlino_Forli : 'Un gesto folle, tragedia sfiorata' - romaoggi_eu : Buche Killer, sfiorata la tragedia in via di Tor Tre Teste - - GaetanoBellino : RT @Giangi_ilBoomer: #Alcamo Crolla il #ponte sul fiume #SanBartolomeo: auto si ferma in tempo, tragedia sfiorata. Fortunatamente il ponte… -