Traffico Roma del 14-12-2021 ore 18:00 (Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati redazione Massimo pesca in molto trafficate le due carreggiate del raccordo anulare in interna troviamo coda tra le uscite case a Casilina mentre sulla carreggiata esterna si rallenta gli atleti si sta in coda tra la Roma Fiumicino e la Casilina Poi troviamo coda sulla tangenziale est è lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio via Salaria in direzione San Giovanni dei tra il bivio per la A24 del San Giovanni nelle due direzioni ed ancora tra la Tiburtina e la Salaria verso lo stadio Olimpico soltanto Urbano della A24 rallentamenti e code in tangenziale est e il raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino troviamo chiude per lavori dello svincolo per La Laurentina fino al viadotto della Magliana direzione Fiumicino giovedì prossimo 16 dicembre trasporto pubblico rumeno è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati redazione Massimo pesca in molto trafficate le due carreggiate del raccordo anulare in interna troviamo coda tra le uscite case a Casilina mentre sulla carreggiata esterna si rallenta gli atleti si sta in coda tra laFiumicino e la Casilina Poi troviamo coda sulla tangenziale est è lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio via Salaria in direzione San Giovanni dei tra il bivio per la A24 del San Giovanni nelle due direzioni ed ancora tra la Tiburtina e la Salaria verso lo stadio Olimpico soltanto Urbano della A24 rallentamenti e code in tangenziale est e il raccordo in uscita dasullaFiumicino troviamo chiude per lavori dello svincolo per La Laurentina fino al viadotto della Magliana direzione Fiumicino giovedì prossimo 16 dicembre trasporto pubblico rumeno è ...

Advertising

InfoAtac : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea Roma – Formia - Napoli ? Traffico ferroviario sospeso tra Itri e Formia causa investimento di una pers… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a: via di Torrevecchia, tra via Trionfale e largo Arturo Donaggio; lungotevere… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma – Formia - Napoli ? Traffico ferroviario sospeso tra Itri e Formia causa investimento di una… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma – Formia - Napoli ? Traffico ferroviario sospeso tra Itri e Formia causa investimento di una… - Rominab_83 : Roma mia io ti amo ma non scherzo quando dico che ti sfanculerei ogni tre per due perché hai più traffico che albe… -