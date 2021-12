Traffico Roma del 14-12-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 dicembre 2021) LuceverdeBentrovati da Simona Cerchiara questo appuntamento sulla via Aurelia a disagio entrando aoltre alun incidente code sulla via Laurentina via di Vigna Murata e la via Cristoforo Colombo disagi perintenso ma attenzione un incidente all’altezza di Viale del Tintoretto tra Lapio latino è San Giovanni intenso ildisagi soprattutto lungo la via Appia e sulla via Tuscolana in tangenziale e crude da San Lorenzo a San Giovanni mentre verso Tor di Quinto abbiamo incolonnamenti tra La Tiburtina è la via Salaria intanto verso la tangenziale lunghe code sulla Flaminia a partire dal raccordo in carreggiata esterna code tra Boccea e Aurelia nella trasporto ferroviario rallentamenti dell’alta velocitàFirenze treno tardi di circa un’ora e ...