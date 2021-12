Traffico di droga da Malaga a Palermo, ecco come Cosa Nostra controlla lo spaccio (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Fiumi di hashish da Malaga in Spagna fino a Palermo attraverso corrieri campani; la cocaina, invece, arriva dalla Calabria. A gestire questo flusso incessante è il mandamento mafioso di Pagliarelli a Palermo. Questo emerge dall'indagine “Brevis 2”, condotta dal Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri che hanno eseguito 8 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 1 sequestro preventivo emessi dal Gip di Palermo su richiesta della Dda del capoluogo siciliano. Le ipotesi di reato contestate sono associazione per delinquere finalizzata al Traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo mafioso. L'indagine - prosecuzione dell'inchiesta ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Fiumi di hashish dain Spagna fino aattraverso corrieri campani; la cocaina, invece, arriva dalla Calabria. A gestire questo flusso incessante è il mandamento mafioso di Pagliarelli a. Questo emerge dall'indagine “Brevis 2”, condotta dal Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri che hanno eseguito 8 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 1 sequestro preventivo emessi dal Gip disu richiesta della Dda del capoluogo siciliano. Le ipotesi di reato contestate sono associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione edi sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo mafioso. L'indagine - prosecuzione dell'inchiesta ...

