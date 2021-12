Tra gli orrori di Kabul sei nata tu. Benvenuta al mondo piccola Maryam (Di martedì 14 dicembre 2021) Non sei nata in una grotta a Betlemme, anche se di Maryam Baouardy, figlia della Galilea, porti lo stesso nome. E chi sa se di quella donna, canonizzata anni fa da Papa Francesco, erediterai il coraggio, la forza. La fede. Non possiamo sapere chi sceglierai di diventare, né quali cose sei destinata a fare. Quello che sappiamo con certezza è che anche nostro il compito di preservare i tuoi sogni e i tuoi desideri, di garantirti una vita straordinaria. Perché vedi, piccola Maryam, tu non sei solo il tesoro prezioso di mamma e papà, ma rappresenti la speranza per migliaia di donne e uomini che ogni giorno combattono affinché la tua vita, e quelle delle altre bambine, un giorno torni a essere normale. Anche se è doveroso da parte nostra dirti che con quel concetto di normalità ti scontrerai più e più ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021) Non seiin una grotta a Betlemme, anche se diBaouardy, figlia della Galilea, porti lo stesso nome. E chi sa se di quella donna, canonizzata anni fa da Papa Francesco, erediterai il coraggio, la forza. La fede. Non possiamo sapere chi sceglierai di diventare, né quali cose sei destia fare. Quello che sappiamo con certezza è che anche nostro il compito di preservare i tuoi sogni e i tuoi desideri, di garantirti una vita straordinaria. Perché vedi,, tu non sei solo il tesoro prezioso di mamma e papà, ma rappresenti la speranza per migliaia di donne e uomini che ogni giorno combattono affinché la tua vita, e quelle delle altre bambine, un giorno torni a essere normale. Anche se è doveroso da parte nostra dirti che con quel concetto di normalità ti scontrerai più e più ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra gli Rapporto Migrantes, decuplicate le detenzioni arbitrarie in Libia Si concentra in modo particolare sulla relazione tra questi fenomeni e l'Europa, con particolare focus sull'Italia. Il titolo dato all'edizione 2021, "Gli ostacoli verso un noi sempre più grande", ...

Green pass e stato di emergenza, i pasticci del governo sul diritto " Il Green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività (?) con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose", ha detto il ...

Festa tra gli studenti del liceo Zucchi di Monza: 5 positivi al Covid, 170 in isolamento Fanpage.it Assicurazioni, Swiss Re: 2021 tra anni più costosi per catastrofi naturali (Teleborsa) - Gli eventi meteorologici estremi nel 2021 hanno provocato danni assicurati a causa di catastrofi naturali stimati in 105 miliardi di dollari, il quarto più alto dato dal 1970, secondo un ...

Bollette luce e gas di gennaio 2022: ecco quanto si pagherà Il mese di gennaio 2022 non sarà molto felice per i consumatori italiani con all’attivo una fornitura di luce e gas: come confermato dalla stessa ARERA, inizierà infatti con rincari molto importanti s ...

