Toyota - Suv | berline | sportive | pick-up | tutti i dettagli sui nuovi modelli - FOTO GALLERY

(Di martedì 14 dicembre 2021) In Giappone ci sono 16 nuove elettrichepronte per entrare in produzione. Si tratta diappartenenti ai segmenti più disparati, dalle piccole crossover urbane con linee che ricordano quelle della Aygo X e della C-HR a grandi Suv, fino ad arrivare a, fuoristrada,-up e anche alcune auto, una delle quali sarà proposta con marchio Lexus: diventerà, di fatto, l'erede della LFA. Ma nellaqui sopra c'è molto di più: il gruppoha infatti pianificato decine di miliardi di investimenti per la mobilità a zero emissioni ed entro il 2030 la gamma Ev del costruttore conterà ben 30 differenti, alcuni dei quali saranno pensati per tenere viva la passione anche nell'era degli elettroni.

In Giappone ci sono 16 nuove elettrichepronte per entrare in produzione. Si tratta di modelli appartenenti ai segmenti più disparati,...ricordano quelle della Aygo X e della C - HR a grandi, ......punta ad arrivare a vendere 3,5 milioni di auto elettriche entro il 2030 nel mondo. Questo traguardo sarà possibile grazie all'ampliamento della gamma di vetture bZ di cui fa parte il...Ecco le immagini e le prime informazioni sulle novità a batterie attese per i prossimi anni, tra cui non mancano vetture di nicchia come l'erede della LFA ...Secondo rumors Toyota, assieme a Suzuki e Daihatsu starebbero lavorando a una piccola sportiva a motore centrale ...