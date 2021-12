Toyota - Super offensiva elettrica | 16 nuovi modelli già pronti | Lexus farà solo Ev - FOTO

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il gruppodà un colpo d'acceleratore alla sua transizione verso l'elettrico annunciando il debutto di 16 nuove Ev. Tra le quali vi sono anche quattro: dal 2035, infatti, il marchio premium offriràauto a batteria nei suoi mercati principali (Europa, Nord America e Cina), andandosi così ad aggiungere al sempre più lungo elenco di costruttori intenzionati ad abbandonare i veicoli endotermici. Ad annunciare le novità è stato il presidente del gruppo, Akio Toyoda, durante un "Battery Day", un evento analogo a quanto organizzato negli ultimi mesi da altri grandi realtà del comparto come Volkswagen o Stellantis. Gli investimenti. Nel corso della sua presentazione Toyoda ha delineato le strategie messe in campo dal suo gruppo per un futuro all'insegna degli elettroni e per ...

Advertising

zazoomblog : Toyota - Super offensiva elettrica: 16 nuovi modelli Lexus farà solo Ev - #Toyota #Super #offensiva #elettrica: - chiccazambe13 : Dal Giappone, @giuliano_alesi annuncia che nel 2022 si unirà al team @TOYOTA_GR, oltre a correre in Super Formula e… - tetumiz : @giuliano_alesi @tomsracing @SUPER_FORMULA @SUPERGT_JP @TOYOTA_GR Go ahead!! Giuliano -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Super

L'elettrificazione di. Anche il marchiosubirà una consistente elettrificazione della gamma: entro il 2030 saranno 30 le auto a batteria disponibili sul mercato. L'accelerazione ...... con display o senza, grandi e piccoli,economici e più costosi. Le r ecensioni di Amazon ... potrebbe essere utile anche per alcuni vecchi fuoristrada come il Land Cruisere alcune barche. ...Ecco le immagini e le prime informazioni sulle novità a batterie attese per i prossimi anni, tra cui non mancano vetture di nicchia come l'erede della LFA ...Akio Toyoda ha svelato 15 nuove concept completamente elettriche che anticipano i futuri modelli di Toyota e Lexus durante un incontro con i media sul tema batterie ed EV. Le concept appartengono a tu ...