Toyota MR2 - L' erede potrebbe nascere dalla collaborazione con Dahiatsu e Subaru

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laha appena presentato una corposa offensiva elettrica per il mercato globale, ma rimane viva anche l'intenzione di diversificare la propria offerta di modelli e di meccaniche. Per questo motivo, nonostante gli enormi investimenti annunciati, sono sempre più insistenti le indiscrezioni circa un progetto separato, condiviso tra i brand del gruppo (, Daihatsu e) per una sportiva classica a motore centrale. Una sorta dispirituale della MR2. Obiettivo 2025 per l'ultima MR2. La notizia è stata nuovamente confermata da una testata giapponese, che ha indicato per il 2025 il probabile anno di debutto. Non ci sono dettagli di sorta sul powertrain, ma è indicato chiaramente che si tratterà di un motore tradizionale a benzina di cilindrata contenuta....

Le tre aziende avrebbero intenzione di lanciare una nuova sportiva a motore centrale spinta da un'unità a benzina di cubatura ridotta ...
Toyota unveiled the Sports EV concept, an athletic-looking electric sports car with mid-engined proportions. No specifications were given for the Sports EV concept, but given the instant torque from ...