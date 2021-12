Toyota, 30 nuovi modelli elettrici entro il 2035. L’AD Toyoda: “Ma non è l’unica via. Senza energia pulita non ci sono emissioni zero” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Se l’energia che alimenta i veicoli non è pulita, l’uso di un veicolo elettrificato, di qualsiasi tipologia, non porta alle zero emissioni di CO2”. Lo ha detto Akio Toyoda nel corso del Battery Day della Toyota: “Viviamo in un mondo diversificato e in un’epoca in cui è difficile prevedere il futuro. Pertanto, è difficile accontentare tutti con un’opzione valida per tutti. Ecco perché Toyota vuole preparare quante più opzioni possibili per i nostri clienti in tutto il mondo”. Trenta nuovi modelli 100% elettrici, metà dei quali già avviati verso la produzione: tanti ne ha programmati la multinazionale giapponese nel suo piano di elettrificazione della gamma da qui al 2035. Di questi, alcuni saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Se l’che alimenta i veicoli non è, l’uso di un veicolo elettrificato, di qualsiasi tipologia, non porta alledi CO2”. Lo ha detto Akionel corso del Battery Day della: “Viviamo in un mondo diversificato e in un’epoca in cui è difficile prevedere il futuro. Pertanto, è difficile accontentare tutti con un’opzione valida per tutti. Ecco perchévuole preparare quante più opzioni possibili per i nostri clienti in tutto il mondo”. Trenta100%, metà dei quali già avviati verso la produzione: tanti ne ha programmati la multinazionale giapponese nel suo piano di elettrificazione della gamma da qui al. Di questi, alcuni saranno ...

