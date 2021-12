Tottenham, Conte scarica Dele Alli: possibile addio del centrocampista (Di martedì 14 dicembre 2021) Il centrocampista Dele Alli non rientra nei piani di Antonio Conte e potrebbe lasciare il Tottenham nel mese di gennaio Il Tottenham e Dele Alli potrebbero dirsi addio già a gennaio. Il centrocampista classe ’96 non rientrerebbe nei piani di Conte e dunque valutare possibili offerte per il futuro. L’inglese potrebbe essere un ottimo acquisto per qualsiasi club viste le sue qualità soprattutto nell’inserimento e nel trovare la via del gol. A riferirlo The Athletic L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilnon rientra nei piani di Antonioe potrebbe lasciare ilnel mese di gennaio Ilpotrebbero dirsigià a gennaio. Ilclasse ’96 non rientrerebbe nei piani die dunque valutare possibili offerte per il futuro. L’inglese potrebbe essere un ottimo acquisto per qualsiasi club viste le sue qualità soprattutto nell’inserimento e nel trovare la via del gol. A riferirlo The Athletic L'articolo proviene da Calcio News 24.

