Torvaianica diventa la “palestra” dei cani bagnino | spiagge chiuse al pubblico

(Di martedì 14 dicembre 2021) Pomezia – Dal 19 dicembre e ogni domenica fino al 24 aprile 2022 la spiaggia disi trasformerà nella “” deidel territorio che, insieme ai loro conduttori, si eserciteranno in mare. Nello specifico, l’addestramento avrà luogo dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nel tratto di mare antistante l’area in concessione demaniale intestata a Fagiolini e Cuccettine Srl, sul lungomare delle Meduse 52. Come stabilito da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma (clicca qui per leggerla in versione integrale), in quei giorni e in quegli orari sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; effettuare attività di pesca sia professionale che sportiva; praticare la ...