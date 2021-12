Torino, furti seriali di carte bancomat ad anziani: smantellata una banda specializzata. Ecco come agiva (Di martedì 14 dicembre 2021) furti di carte di credito e bancomat, sottratti ad anziani mentre prelevavano agli sportelli delle loro banche. La banda è stata smantellata da Carabinieri di Torino, che nei giorni scorsi hanno notificato a un 34enne, già detenuto per altri reati a Padova, una ordinanza di custodia cautelare in carcere. È ritenuto responsabile, in concorso con altri tre connazionali, due uomini e una donna, di dodici diversi episodi, avvenuti tra giugno e settembre 2020 a Torino. Identificati anche i complici, destinatari di analogo provvedimento restrittivo: un uomo e una donna sono in carcere in Romania per altra causa, mentre il quarto componente della banda è ricercato. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 69enne, che ha subito un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)didi credito e, sottratti admentre prelevavano agli sportelli delle loro banche. Laè statada Carabinieri di, che nei giorni scorsi hanno notificato a un 34enne, già detenuto per altri reati a Padova, una ordinanza di custodia cautelare in carcere. È ritenuto responsabile, in concorso con altri tre connazionali, due uomini e una donna, di dodici diversi episodi, avvenuti tra giugno e settembre 2020 a. Identificati anche i complici, destinatari di analogo provvedimento restrittivo: un uomo e una donna sono in carcere in Romania per altra causa, mentre il quarto componente dellaè ricercato. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 69enne, che ha subito un ...

