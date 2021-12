Torino Film Festival, la crisi di pubblico impone una riflessione. Si va verse le rassegne online? (Di martedì 14 dicembre 2021) Qualche riflessione a margine del 39° Torino Film Festival (TFF) concluso poco più di una settimana fa può aiutare a guardare anche alla situazione generale del cinema. I dati finali riguardanti le presenze e gli incassi al TFF (diffusi in ritardo) mostrano una realtà difficile che è lo specchio della crisi di pubblico che stanno vivendo le sale cinematografiche. Quest’anno le presenze sono state 32.900, nel 2019 – ultimo anno prima del Covid – erano state 61.000. E’ vero che alle presenze dal vivo vanno aggiunte le 7.300 presenze realizzate grazie alla collaborazione con MyMovies. Ma, anche contando questo dato, il totale supera di poco le 40.000 unità, vale a dire i due terzi delle presenze registrate due anni fa. Quel che più fa pensare è il fatto che l’anno scorso, nell’edizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Qualchea margine del 39°(TFF) concluso poco più di una settimana fa può aiutare a guardare anche alla situazione generale del cinema. I dati finali riguardanti le presenze e gli incassi al TFF (diffusi in ritardo) mostrano una realtà difficile che è lo specchio delladiche stanno vivendo le sale cinematografiche. Quest’anno le presenze sono state 32.900, nel 2019 – ultimo anno prima del Covid – erano state 61.000. E’ vero che alle presenze dal vivo vanno aggiunte le 7.300 presenze realizzate grazie alla collaborazione con MyMovies. Ma, anche contando questo dato, il totale supera di poco le 40.000 unità, vale a dire i due terzi delle presenze registrate due anni fa. Quel che più fa pensare è il fatto che l’anno scorso, nell’edizione ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Ci vuole stile per diventare un #Kingsman! A Torino sono state girate alcune scene del film ed è stato bello visit… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: I festival di cinema sono a un bivio. L'interessante riflessione di Augusto Sainati (leggi) #TFF - ilfattoblog : I festival di cinema sono a un bivio. L'interessante riflessione di Augusto Sainati (leggi) #TFF - DannyRosebud : @MartiMegaPixel @andreafrancesco Tutto si può dire su questo film, tranne che 01 non si sia spesa in promozione. Fo… - GianlucaOdinson : Diabolik, le immagini del film proiettate sulla Mole Antonelliana a Torino: tutte le foto -