Tool | il batterista Danny Carey è stato arrestato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il membro del gruppo musicale, i, èarredomenica scorsa al Kansas City International Airport ma ora non sembra essere più trattenuto. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione dalla band. Un’accusa di aggressione per ildeiI fatti sono avvenuti domenica scorsa, e sono stati comunicati dal sito californiano TMZ. Stando a quanto riportatodeisarebbefermato dopo una lite scoppiata all’interno del terminal, a seguito della quale è stata avvisata la polizia.Ilera tornato nel Kansas per suonare con la band dell’università durante una partita di basket. Il co-fondatore dei(60 anni), sarebbeschedato ...