The Batman, il regista Matt Reeves: "il più spaventoso del franchise"

The Batman, anticipazioni. Il regista del film, Matt Reeves, ha parlato della sua ultima opera come "il film più spaventoso del franchise". Arrivano le ultime anticipazioni di The Batman, nuovo film sul personaggio della DC Comics più famoso, cinematograficamente parlando almeno. E' tornato a parlare del film il regista, Matt Reeves.

