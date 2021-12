Testo di Che Fine Mi Fai di Bais a Sanremo Giovani, il racconto di una relazione tormentata (Di martedì 14 dicembre 2021) In Che Fine Mi Fai di Bais c’è tutto il flusso di coscienza di chi vive una relazione tormentata. Un dialogo immaginario, quello scritto da questo giovane artista, con l’altra metà della coppia che non riesce ad assumere una posizione né le responsabilità degli alti e bassi del rapporto. Che Fine Mi Fai di Bais Che Fine Mi Fai di Bais è in lizza per il Festival di Sanremo 2022 e ha accesso alla finale di Sanremo Giovani che avrà luogo mercoledì 15 dicembre 2021. “È una canzone importantissima per me e spero lo diventi presto anche per voi”, scrive sui social il giovane artista che è anche l’unico autore del Testo del brano in gara. La canzone si muove su un pop leggero e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) In CheMi Fai dic’è tutto il flusso di coscienza di chi vive una. Un dialogo immaginario, quello scritto da questo giovane artista, con l’altra metà della coppia che non riesce ad assumere una posizione né le responsabilità degli alti e bassi del rapporto. CheMi Fai diCheMi Fai diè in lizza per il Festival di2022 e ha accesso alla finale diche avrà luogo mercoledì 15 dicembre 2021. “È una canzone importantissima per me e spero lo diventi presto anche per voi”, scrive sui social il giovane artista che è anche l’unico autore deldel brano in gara. La canzone si muove su un pop leggero e ...

