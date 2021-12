Terza dose vaccino Covid in gravidanza e allattamento: le indicazioni dell’ISS (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con un comunicato stampa raccomanda a tutte le donne in gravidanza e in allattamento di effettuare la Terza dose di vaccino Covid. Le indicazioni a riguardo sono molto esplicite e fondamentali per questa fascia di popolazione considerata a maggior rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 perché più esposta e a maggior rischio di sviluppare complicazioni da Covid. vaccino Covid in gravidanza e allattamento: le indicazioni dell’ISS sulla Terza dose L’importanza di salvaguardare la popolazione dal Covid è una priorità della sanità a livello mondiale. In modo ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con un comunicato stampa raccomanda a tutte le donne ine indi effettuare ladi. Lea riguardo sono molto esplicite e fondamentali per questa fascia di popolazione considerata a maggior rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 perché più esposta e a maggior rischio di sviluppare complicazioni dain: lesullaL’importanza di salvaguardare la popolazione dalè una priorità della sanità a livello mondiale. In modo ...

Advertising

CottarelliCPI : Credo che ormai le polemiche con i novax accaniti siano una perdita di tempo. Acceleriamo piuttosto la terza dose p… - RobertoBurioni : La mia lezione sulla terza dose a @chetempochefa ospite di @fabfazio su @RaiTre, nel primo tweet come al solito tut… - RaiNews : 'Tiro alla fune tra il virus e la nostra capacità di arginarlo con aumento copertura vaccinale. Stiamo vedendo effe… - Michael_0101010 : RT @ninostradamuss: Stecca ex campione di Boxe dopo 2 dosi è messo così per COVID ! Tutti dicono che serve la terza dose, ma nessuno si pon… - nigrumplaga : Aspettava la terza dose.............. -