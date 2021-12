Terza dose del vaccino, Ariela Benigni: “Sembra efficace contro la variante Omicron” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Non ci sono studi pubblicati sull’efficacia dei vaccini anti-Covid contro la variante Omicron ma secondo i dati che si stanno raccogliendo in real life i vaccini Sembrano in grado di fornirci una certa protezione”. Così la dottoressa Ariela Benigni dell’Istituto Mario Negri traccia il punto della situazione sui nuovi sviluppi della pandemia da Covid-19. Nelle ultime settimane si sta parlando molto di questa nuova variante del virus SARS-CoV-2, che è stata identificata in Sudafrica e, stando alle notizie finora disponibili, risulta più contagiosa delle altre. Nella giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, inoltre, si è registrata la prima vittima di Omicron. Ma cosa sappiamo esattamente di questa variante? Per fare chiarezza abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) “Non ci sono studi pubblicati sull’efficacia dei vaccini anti-Covidlama secondo i dati che si stanno raccogliendo in real life i vaccinino in grado di fornirci una certa protezione”. Così la dottoressadell’Istituto Mario Negri traccia il punto della situazione sui nuovi sviluppi della pandemia da Covid-19. Nelle ultime settimane si sta parlando molto di questa nuovadel virus SARS-CoV-2, che è stata identificata in Sudafrica e, stando alle notizie finora disponibili, risulta più contagiosa delle altre. Nella giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, inoltre, si è registrata la prima vittima di. Ma cosa sappiamo esattamente di questa? Per fare chiarezza abbiamo ...

