Terremoto Ml 7.6 in Indonesia: allerta tsunami epicentro nel Mar di Flores (Di martedì 14 dicembre 2021) Terremoto Ml 7.6 in Indonesia, allerta tsunami. Il Terremoto ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro nel Mar di Flores a circa 100 km dalla città di Maumere Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.6 è stata registrata davanti alle coste dell’Indonesia. E’ stata emessa una allerta tsunami. Il sisma è avvenuto alle Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021)Ml 7.6 in. Ilha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ednel Mar dia circa 100 km dalla città di Maumere Una scossa didi magnitudo 7.6 è stata registrata davanti alle coste dell’. E’ stata emessa una. Il sisma è avvenuto alle

