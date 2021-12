Terremoto di magnitudo 7.1 in Indonesia, allerta tsunami (Di martedì 14 dicembre 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le coste dell'Indonesia. È stata emessa una allerta tsunami. Secondo i dati dell'Istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Una scossa didi7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le coste dell'. È stata emessa una. Secondo i dati dell'Istituto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le co… - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: #indonesia, #terremoto di magnitudo 7.3: diramata allerta tsunami - FGuardiella : Terremoto di magnitudo 7.1 in Indonesia, allerta tsunami - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le coste de… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Allarme tsunami in Indonesia - Un terremoto di magnitudo 7.3 registrato nel Mar di Flores - Allerta nel raggio di mille chilom… -