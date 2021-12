Terremoto: da Fond Inarcassa, Cni e Cnappc proposte per migliorare applicazione strumenti previsti da Stato (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sensibilizzare i politici e i cittadini sull'importanza della prevenzione dal rischio sismico, per favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici e del ricco e fragile patrimonio architettonico, presentando anche proposte tecnico fiscali per migliorare gli strumenti attuali come i bonus edilizi. Per questo obiettivo si sono dati appuntamento a Palazzo Ferrajoli i rappresentanti istituzionali, professionali e scientifici dei principali organi che hanno competenza in materia di prevenzione sismica, assieme ad importanti esponenti del mondo politico. "La Sicurezza inizia dalla Conoscenza", è questo il titolo della 4°edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, l'iniziativa, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sensibilizzare i politici e i cittadini sull'importanza della prevenzione dal rischio sismico, per favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici e del ricco e fragile patrimonio architettonico, presentando anchetecnico fiscali pergliattuali come i bonus edilizi. Per questo obiettivo si sono dati appuntamento a Palazzo Ferrajoli i rappresentanti istituzionali, professionali e scientifici dei principali organi che hanno competenza in materia di prevenzione sismica, assieme ad importanti esponenti del mondo politico. "La Sicurezza inizia dalla Conoscenza", è questo il titolo della 4°edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, l'iniziativa, promossa daazione, Consiglio Nazionale degli ...

