Terremoto al Centro Italia | scossa all’alba | i dettagli

(Di martedì 14 dicembre 2021)alle ore 6:34, è la quartada quando è cominciata la giorna sul territorio nazionale. Pesante evento all’estero Secondo una rivelazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, questa mattina nelle Marche c’è stata unadipari a 3.3 gradi della scala Richter. Sismografo (Getty Images)L’epiè stato rilevato ad Amandola, in provincia di Fermo, alle ore 6.34. L’ipo, la profondità, è di 27 Km. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Tra la notte appena passata e l’alba di oggi nel solo territoriono sono state rilevati quattro terremoti. Oltre alla provincia di Fermo la terra ha tremato alle 2:45 a Campotosto, in provincia de L’Aquila con una magnitudo di 2.2. DATI #RIVISTI ...

INDONESIA Questa mattina in Indonesia c'è stato undi magnitudo 7.4 che ha fatto scattare l'allarme tsunami, poi revocato dal dipartimento ...degli Esteri afghano ha affermato che al...Indonesia, l'allerta tsunami Ilallerta tsunami del Pacifico (Ptwc) aveva diramato un avviso per possibili onde anomale sulle coste entro i mille chilometri dall'epicentro della ...Violento terremoto davanti alle coste dell’arcipelago indonesiano. Il sisma è avvenuto alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (In ...Terremoto alle ore 6:34, è la quarta scossa da quando è cominciata la giorna sul territorio nazionale. Pesante evento all'estero ...